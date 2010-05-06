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Депутаты Палаты представителей 6 мая рассмотрят ряд законопроектов

06 мая 2010 06:47
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Энергетика, туризм, правовое регулирование стандартизации и другие важные направления. Особое внимание парламентариев будет приковано к вопросу условно-досрочного освобождения.Напомним, проект закона об амнистии к 65-летию Победы накануне был внесен на рассмотрение Президентом Александром Лукашенко. Гуманизм властей по предварительным данным сократит срок наказания свыше девяти тысячам осужденных. А при положительном исходе голосования свыше трех тысяч заключенных будут освобождены.

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