Депутаты Палаты представителей 6 мая рассмотрят ряд законопроектов

Энергетика, туризм, правовое регулирование стандартизации и другие важные направления. Особое внимание парламентариев будет приковано к вопросу условно-досрочного освобождения.Напомним, проект закона об амнистии к 65-летию Победы накануне был внесен на рассмотрение Президентом Александром Лукашенко. Гуманизм властей по предварительным данным сократит срок наказания свыше девяти тысячам осужденных. А при положительном исходе голосования свыше трех тысяч заключенных будут освобождены.