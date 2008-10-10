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Депутаты от Блока Юлии Тимошенко заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады Украины

10 октября 2008 10:33
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Так они выступают против внеочередных выборов 7 декабря. Сегодня указ Президента Виктора Ющенко о роспуске парламента вступил в силу. Между тем до избрания нового депутатского корпуса парламент продолжит исполнять свои обязанности. Верховная Рада должна ещё принять поправки в бюджет, которые касаются финансирования выборов. Завтра в стране стартует избирательная кампания. Глава государства принял решение прекратить работу Верховной Рады в среду вечером из-за того, что политические силы не смогли сформировать новое парламентское большинство в предусмотренный законом срок.

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