Депутаты от Блока Юлии Тимошенко заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады Украины

Так они выступают против внеочередных выборов 7 декабря. Сегодня указ Президента Виктора Ющенко о роспуске парламента вступил в силу. Между тем до избрания нового депутатского корпуса парламент продолжит исполнять свои обязанности. Верховная Рада должна ещё принять поправки в бюджет, которые касаются финансирования выборов. Завтра в стране стартует избирательная кампания. Глава государства принял решение прекратить работу Верховной Рады в среду вечером из-за того, что политические силы не смогли сформировать новое парламентское большинство в предусмотренный законом срок.