Депутаты нижней палаты парламента приняли 12 законопроектов

Так, в преддверии летнего сезона внесены изменения в закон о предоставлении трудовых отпусков и регистрации граждан по месту жительства.

Самым актуальным словом в белорусском парламенте сегодня было "соответствие". Национальное законодательство должно соответствовать международным нормам и требованиям современностям, новые проекты – уже существующим. Работавший до недавнего времени закон, защищающий права граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС, как раз временным требованиям и не соответствовал. Принят он был еще в 1991-ом, некоторые положения его безнадежно устарели. В новой редакции, льготы впервые закреплены за пострадавшими не только от чернобыльской, но и от других радиационных аварий.

Всего же на сегодняшнем пленарном заседании соответствовать действительности стали 12 законопроектов. Часть из них на законодательном поле появились впервые, часть – просто пережили трансформацию. Так сегодня поправки вносили в проекты, касающиеся регистрации граждан по месту пребывания. Всего таковых оказалось 7.

Опять-таки в соответствие привели сегодня и законодательство об отпусках госслужащим. Отдыхать они будут 28 календарных дней, а в зависимости от стажа к основному отпуску добавятся от 2 до 6 дней. При чем неиспользованные до сих пор отпускные ресурсы исчерпать нужно до 1 января следующего года, после этого все честно заработанные дни аннулируют.

Приведение в порядок национальной законодательной базы для собравшихся в Овальном зале – дело не только ответственное, но и достаточно спешное. До конца весенней сессии остается всего пару недель. А с государственным гимном, означающим ее торжественное закрытие, истекает и срок полномочий депутатского корпуса третьего созыва. А каждому хочется сделать белорусское законодательство и лучше и понятнее.

