Депутаты намерены рекомендовать к ратификации белорусско-российское соглашение об оказании медпомощи

Постоянная комиссия Палаты представителей по международным делам и связям с СНГ намерена рекомендовать к ратификации белорусско-российское межправительственное соглашение о порядке оказания медицинской помощи гражданам Беларуси в учреждениях здравоохранения России и россиянам - в Беларуси.

Такое решение было принято 9 июня на заседании комиссии. Как сообщил первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Виктор Колбанов, заключение и ратификация данного соглашения является "главным моментом интеграционной деятельности в области здравоохранения". Этот документ был подписан в Санкт-Петербурге 24 января 2006 года.

По словам Виктора Колбанова, в настоящее время граждане Беларуси и России обеспечены равными правами только в части оказания скорой и неотложной помощи, а также диагностики и лечения социально опасных заболеваний. Такие услуги предоставляются беспрепятственно и бесплатно. В соответствии с названным соглашением устанавливаются равные права граждан Беларуси и России, постоянно проживающих на территории другой стороны, на получение медицинской помощи, включая бесплатное лечение в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения.



Документ также обеспечивает равные права гражданам Беларуси и России, которые временно находятся на территории другой стороны и работают там по трудовым договорам, при получении любых видов медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.

Соглашение заключено на пятилетний срок. Его действие будет автоматически продлеваться на следующие пять лет, если ни одна из сторон письменно не известит другую о намерении прекратить действие документа, сообщает БелТА.