Депутатский корпус готовит новый законопроект о порядке выезда граждан из Беларуси

Парламентарии планируют вынести обсуждение всех деталей нового документа на весеннюю сессию.

Но уже сегодняшнее предварительное рассмотрение показало, что законопроект соответствует всем общепризнанным нормам международного права. Он упростит выезд несовершеннолетних заграницу и отрегулирует функционирование Банка данных тех белорусов, которым выезд временно запрещен.

В Национальном аэропорту – рабочие будни. Сегодня белорусы толпами не штурмуют границу: сейчас временное затишье после новогодних праздников и пика рождественских заграничных путевок. Сегодня здесь работают еще по старым законам о порядке выезда белорусов за рубеж. Правда специалисты просят не путать: весной нас ожидает не еще один законопроект – это просто новая редакция Закона, который был принят еще в 1993 году.

Будущий законодательный акт принесет 2 принципиальных нововведения: во-первых, в части порядка пересечения границы с детьми. А во-вторых документом будет отрегулировано существования Банка данных на тех белорусов, которым временно заграница не светит.

В Банк данных попали 2 категории лиц: те, кто владеют государственными секретами, конечно, нелегально границу пересекать не собираются. А вот, что касается несознательных граждан, не выполнивших своих обязательств перед государством или своей семьей или налоговой или банком – для них граница окажется на замке. Насколько временно – покажет время. Однако в законопроекте предусмотрены случаи, когда такому гражданину, разрешат выезжать. Например, если ему требуется срочное лечение, а также по причине тяжелой болезни или смерти близкого родственника за пределами Беларуси.

Авторы законопроекта также упростили порядок выезда и несовершеннолетних белорусов. В одной из статей документа сказано, что дети могут выезжать в сопровождении одного из законных представителей. Теперь без согласия второго. В случае если один из законных взрослых родственников не согласен, он имеет право обратиться в суд.