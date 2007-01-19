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Депутатами местных советов стали около полутора тысяч профсоюзных активистов

19 января 2007 12:24
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Наибольшее их число - в Витебской и Гомельской областях. 42% народных избранников от ФПБ уже имеют опыт депутатской работы. Столь широкое профсоюзное представительство в органах местной власти - результат активного участия на всех этапах избирательной кампании. Около 3 тысяч наблюдателей Федерации контролировали соблюдение законодательства. Они отметили высокую явку избирателей, что говорит о росте доверия населения к местной власти и авторитете Советов.

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