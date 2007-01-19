Депутатами местных советов стали около полутора тысяч профсоюзных активистов

Наибольшее их число - в Витебской и Гомельской областях. 42% народных избранников от ФПБ уже имеют опыт депутатской работы. Столь широкое профсоюзное представительство в органах местной власти - результат активного участия на всех этапах избирательной кампании. Около 3 тысяч наблюдателей Федерации контролировали соблюдение законодательства. Они отметили высокую явку избирателей, что говорит о росте доверия населения к местной власти и авторитете Советов.