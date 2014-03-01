Депутат Брянской областной Думы: Развивая спорт у себя, мы будем немножко учиться и у Беларуси

Новости Беларуси. От слова к делу. В Минск прибыла официальная делегация из Брянска. Не так давно города стали побратимами и данный визит как раз в рамках соглашения. К слову, оно предусматривает сотрудничество в различных сферах: экономической, культурной, молодежной, информационной и туристической. Кроме того, гости смогут познакомиться с белорусской столицей, а также пообщаться неформально.

Два дня подряд на льду «Чижовка-арены» пройдут матчи между юношескими командами Минска и Брянска.

Что касается представителей власти, по итогам визита они выработают план мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Панасюк, председатель Минского городского совета депутатов:

Намерены обсудить вопросы развития отношений в рамках между конкретными промышленными предприятиями, в социальной сфере, прежде всего, взаимодействию в сферах образования, культуры. Я надеюсь, особенно в рамках преддверия наших выборов, что мы активизируем работу между депутатскими корпусами обоих побратимских городов.

Игорь Кириченко, депутат Брянской областной Думы (Российская федерация):

Мы достаточно сильно сейчас развиваем спорт. У вас этому уделяется огромное внимание, в общем-то, давно. Мы ставим цель себе, прежде всего, немножко и поучиться у вас. Я вчера прошел по Чижовка- Арене, до этого был в Сочи. Для вас, мне кажется, это тоже Олимпиада, то есть это Чемпионат мира. Я восхищен, уже приобрели билеты, очень хочется на финал.