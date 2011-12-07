Демонстранты устроили митинг прямо в здании Конгресса

Новости США. Участники акции протеста «Оккупируй Вашингтон» пошли на самый смелый шаг с начала социальных выступлений.

Около двух десятков демонстрантов под лозунгом «Заберем обратно Капитолий» зашли в один из корпусов Конгресса и устроили митинг прямо внутри здания. На помощь конгрессменам пришла полиция. Несколько человек арестовано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акции протестов недовольных социальной политикой властей проходят практически во всех штатах. Причиной стало беспокойство американцев за крайне неоднозначную финансово-экономическую ситуацию в стране. Эксперты уже прогнозируют из-за кризиса значительное падение активности на рынке до 60%. Такое было только во времена Великой депрессии в 30-е годы. При этом некоторые экономисты считают, что американский доллар уже перестал быть по-настоящему защитным активом.