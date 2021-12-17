Демонизируют нашу страну. МИД Беларуси прокомментировал итоги саммита в Брюсселе

Новости Беларуси. Риторика агрессии становится доминирующей в Евросоюзе, а его лидерам, видимо, больше нечего обсуждать, кроме как вопросы вмешательства в дела других суверенных государств. В МИД Беларуси прокомментировали итоги саммита стран – членов ЕС в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

В заявлении по итогам саммита звучит требование к Беларуси допустить международные организации к беженцам на границе. На самом деле это ничто иное как «преднамеренное формирование альтернативной реальности». С белорусской стороны компетентные международные организации работают с первого дня кризиса и до сих пор.

В Евросоюзе это прекрасно знают. Тем не менее продолжают формировать ощущение некой закрытой зоны с белорусской стороны и дальше демонизировать нашу страну. Исходя из этого, в МИД Беларуси заявили: на любые санкции и иные деструктивные шаги всегда будет адекватный ответ. Однако хочется верить, что благоразумие вернется в европейские головы, принимающие подобные решения, и ответственный подход все же возобладает.