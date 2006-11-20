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Демократии необходима защита против коррупции

20 ноября 2006 09:25
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В Совете Европы 20 ноября обсудят проблемы борьбы с коррупцией и ее влияния на развитие демократических стран. Участие в конференции, которая проходит в Страсбурге, принимают представители министерств юстиции, парламентов, объединений предпринимателей, систем уголовного правосудия и гражданского общества, а также международных организаций. Они намерены определить те риски, которые коррупция создает для будущего демократии в Европе, обменяться опытом и передовой практикой для того, чтобы помешать коррупции подрывать основы демократии.

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