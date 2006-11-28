Демарш российских журналистов на саммите СНГ

Группа российской прессы, прибывшая для его освещения, не посчитала темой для своей аудитории юбилейный саммит СНГ в Минске. Часть российских журналистов покинули место, где проходила встреча глав государств Содружества.

Предлог - отказ белорусской стороны аккредитовать для работы в Беларуси представителей российских изданий "Московский комсомолец" и "Коммерсант".

В преддверии саммита эти издания попросту оскорбили на своих страницах саму Беларусь и ее народ. В связи с этим российские журналисты данных изданий обосновано не прошли аккредитацию для работы в нашей стране, о чем издания были своевременно проинформированы.

Кстати, накануне по этой же причине корреспондент одного из указанных изданий не был допущен и на заседание совета глав правительств СНГ. Так что сегодняшняя попытка информационного давления на Беларусь выглядит как заранее спланированная акция.

Обращает на себя внимание и тот факт, что представители российских СМИ покинули место проведения итоговой пресс-конференции саммита только после того, как узнали, что в ней не будет принимать участие российский президент, тем самым проигнорировав председателя Совета глав государств СНГ - президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. А заодно высказав неуважение главе исполкома Содружества Владимиру Рушайло, заметим, россиянину.

Пресс-конференции об итогах саммита, ради которого российские коллеги, собственно, и приехали, они предпочли фуршет. Российские журналисты подались к подготовленным столам. При этом опередили своих коллег с других стран СНГ, продолжавших в это время работать. Последним осталось удивляться, как такие издания освещают деятельность главы российского государства.

***

На фоне далеко не идеальных отношений Российской Федерации с рядом стран СНГ, некоторые российские СМИ на своих страницах с завидной регулярностью позволяют себе откровенно оскорбительные материалы, попросту порочащие белорусов, представляя их как спившуюся нацию. Симптоматично, что подобные высказывания по сути дела, поддержаны российским внешнеполитическим ведомством, а, следовательно - официальной Москвой. По крайней мере, МИД России встал на защиту подобных оценок своих журналистов.

Ряд российских СМИ не любит Беларусь. Просто потому, что Беларусь не любят те, кто над этими СМИ стоит. Сравнения не всегда приятны. Ведь по соседству - динамично развивающаяся экономика, опирающаяся на стабильно работающие промышленные гиганты. Тут же - социальная поддержка всех слоев населения государством. А еще - реформа АПК с ориентацией на создание агрогородков, в корне изменяющая облик белорусского села. Вот за этот-то облик ухватилось намедни российское издание "Московский комсомолец".

Нищета и отсутствие работы - так описывает российское издание белорусскую деревню. А что в действительности? Россия ставит задачу снизить в этом году безработицу до 7,6%. В Беларуси безработных всего 1,5%, и это самый низкий показатель не только в СНГ, но и во всей Восточной Европе. А корреспондент российского издания "рисует" белорусских женщин, как "едва открывающих щелки свиных глаз с припухшими веками". Видно, трезвый на ум корреспондент издания соседней страны уловил тот запах, который хотел уловить. Или просто привычный для российского нюха. Вот факты: в 2005 году в России от случайных отравлений алкоголем умерло 35 тысяч 900 человек, - сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача России Геннадия Онищенко. Число больных алкоголизмом среди подростков в 2004 году составило 17,7 на 100 тысяч населения.

Из-за массовых отравлений суррогатным алкоголем в некоторых регионах России уже в этом году власти даже вводили чрезвычайное положение. А вот в сводках белорусских новостей все чаще сообщения о задержании российского смертельного суррогата на белорусской границе.

В разгар конфликта из-за публикаций в европейской прессе карикатур религиозного антиисламского характера, глава МИД России Лавров с осуждением заметил: свобода прессы не должна использоваться для нагнетания страстей. Нехорошо. А вот порочить союзников, размещая карикатурные фото главы соседнего дружественного государства и весь белорусский народ описывать как спившуюся деградировавшую нацию - это нормально? В том числе и с точки зрения международных норм. Иначе откуда в ответ на отказ белорусской стороны аккредитовать на минский саммит СНГ эти самые издания, российский МИД разразился оскорбленной нотой? Ведь это значит, что позицию "Московского комсомольца" и "Коммерсанта" в отношении белорусов поддерживают уже российские власти?

Впрочем, при освещении российскими изданиями заседания глав государств или без такого освещения, юбилейный саммит в Минске прошел плодотворно и в соответствии с намеченной повесткой.