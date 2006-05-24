Демаркацию границы на прибалтийском участке планируется завершить к осени текущего года

Об этом заявил начальник Госкомитета пограничных войск Беларуси Александр Павловский. Итоговые документы предполагается подписать в конце этого - начале следующего года. Белорусскими погранвойсками многое сделано для обустройства внешней границы Союзного государства. В минувшем году завершен очередной этап этой программы. В соответствии с ней Беларусь обустраивает прибалтийское направление. Начиная с 1996 года, в эксплуатацию сдано более 40 крупных объектов пограничной инфраструктуры.