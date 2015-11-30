Деловой и культурный комплекс посольства Беларуси в России презентовали для зарубежных гостей

Новости Беларуси. Искусство дипломатии. В Москве презентовали Деловой и культурный комплекс посольства Беларуси для зарубежных гостей. Его открыли в российской столице неслучайно. Дипломатические отношения у нашей страны установлены с 174 государствами. В Москве работают дипмиссии 80 стран, которые аккредитованы по совместительству и в Республике Беларусь. Их представители получили возможность ближе познакомиться с нашей страной.

Сергей Шереметьев, советник посольства Республики Беларусь в Российской Федерации:

Существует достаточно большой интерес к Беларуси. Мы полагаем, что вот эти контакты, которые мы только начинаем планировать, в дальнейшем будут тем основанием для развития самых различных проектов для продвижения Беларуси.

Экскурсия по Деловому и культурному комплексу посольства провели на на русском и английском языках. Гостей интересовали возможности нового центра и уникальные выставки в литературно-музыкальной гостиной, художественной галерее и зале белорусской диаспоры. Музыкальным дополнением к встрече стал концерт известного народного коллектива «Хорошки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.