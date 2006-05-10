Делегация Всекитайской федерации женщин посетила Беларусь

С возложения венка к обелиску на площади Победы начался визит в нашу страну делегации Всекитайской федерации женщин. В ходе встречи в офисе Белорусского союза женщин 9 мая были обсуждены направления дальнейшего сотрудничества. Руководитель китайской делегации заявила о готовности создать совместный центр по обмену опытом.

Контакты между влиятельными женскими организациями Беларуси и Китая существуют с 1999 года, когда впервые гостьи прибыли в Минск. Позже был ответный визит со стороны представителей Белорусского союза женщин. Председатель БСЖ Надежда Ермакова дважды посетила штаб-квартиру Всекитайской федерации женщин.

Каждая встреча - это новый полезный опыт. Китаянки ознакомились с тем, что делается в нашей стране по поддержке матери и материнства. Книга <Женщины Беларуси> вызвала у них неподдельный интерес.

Правда, чтобы в Китае осуществить подобную идею, одним изданием не обойдешься. Всекитайская федерация женщин насчитывает в своих рядах 650 миллионов. Работа федерации женщин в Китае строится под девизом: представлять интересы и права женщин, способствовать равенству полов. Мощная организационная структура имеет шесть ступеней. 50 тысяч штатных сотрудников плюс добровольцы. Бюджет формируется за счет государственных ассигнований, общественной поддержки и деятельности собственных учреждений.

Заместитель председателя Всекитайской федерации женщин госпожа Хуан Цинн И с удовлетворением привела цифры, сколько женщин при помощи федерации получили новую профессию, сколько смогли организовать свой бизнес благодаря кредитам федерации, какие поправки в законы, предложенные женским союзом, были приняты и стали нормой жизни. <Мы намерены укреплять сотрудничество между женскими организациями и нашими народами в области образования, политики, экономики, культуры. Наш опыт станет более доступным Белорусскому союзу женщин, если организовать центр сотрудничества> - убеждена руководитель делегации.

Гости заявили, что готовы предоставить оргтехнику для будущего центра в Беларуси, заметив при этом: пусть это станет подарком ко Дню Победы.