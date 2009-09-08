Делегация Северного Совета посетит Беларусь

Делегация Северного Совета во главе с его председателем, членом парламента Швеции Синиккой Болин прибудет в Беларусь с визитом 10 сентября.

«Предполагается, что в ходе встречи с вице-спикером Палаты представителей Национального собрания Валерием Ивановым будут обсуждаться перспективы межпарламентского сотрудничества, а также возможности привлечения инвестиций в энергетические и экологические проекты в Беларуси», - сообщили в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента.

В рамках визита делегация Северного Совета встретится с руководством МИД Беларуси, посетит ряд энергетических и экологических объектов в Витебской области, проинформировали в Палате представителей, сообщает «Интерфакс».