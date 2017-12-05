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Делегация правительства Курской области возложила цветы к Вечному огню в Минске

05 декабря 2017 09:04
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Новости Беларуси. В Минск прибыла делегация правительства Курской области во главе с губернатором Александром Михайловым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация правительства Курской области возложила цветы к Вечному огню в Минске-1

Символично, что визит в нашу страну гости начали с памятной церемонии: венок и цветы возложили к Вечному огню и обелиску на площади Победы.

Делегация правительства Курской области возложила цветы к Вечному огню в Минске-4

В Минске делегацию Курской области России ждет насыщенная переговорная программа. Будет обсуждаться взаимодействие в сфере образования, промышленности и по ряду других направлений. Стороны планируют установить новые бизнес-контакты и договориться об увеличении экспорта. В частности, потенциальных

партнеров из Курской области интересует сотрудничество в сфере строительства.

Делегация правительства Курской области возложила цветы к Вечному огню в Минске-7

Также российская делегация посетит некоторые промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

# Фотофакт # Международное сотрудничество

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