Делегация правительства Курской области возложила цветы к Вечному огню в Минске

Новости Беларуси. В Минск прибыла делегация правительства Курской области во главе с губернатором Александром Михайловым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символично, что визит в нашу страну гости начали с памятной церемонии: венок и цветы возложили к Вечному огню и обелиску на площади Победы.

В Минске делегацию Курской области России ждет насыщенная переговорная программа. Будет обсуждаться взаимодействие в сфере образования, промышленности и по ряду других направлений. Стороны планируют установить новые бизнес-контакты и договориться об увеличении экспорта. В частности, потенциальных партнеров из Курской области интересует сотрудничество в сфере строительства.