Делегация парламента Беларуси принимает участие в торжествах по случаю 100-летия Госдумы России

Делегация Национального собрания Беларуси во главе с председателями Палаты представителей Владимиром Коноплевым и Совета Республики Геннадием Новицким примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию учреждения Государственной Думы России.Торжества пройдут 27-28 апреля в Таврическом дворце и штаб-квартире Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ в Санкт-Петербурге. В графике праздничных мероприятий - открытие юбилейной выставки и мемориальной доски на фасаде Таврического дворца, посвященной учреждению законодательного органа России, а также международная конференция, посвященная юбилею Госдумы. На торжественном заседании российской Госдумы выступит Владимир Коноплев. В этот же день парламентские делегации примут участие в очередном заседании Совета межпарламентской ассамблеи СНГ. Состоится также двусторонняя встреча Владимира Коноплева с председателем Государственной Думы Российской Федерации Борисом Грызловым.