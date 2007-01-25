Делегация МВД Беларуси отправилась во Вьетнам

В ходе визита планируется обсудить практические направления работы правоохранительных органов двух стран в сфере противодействия транс национальной преступности, активизации усилий в борьбе с наркотрафиком, незаконной миграцией и торговлей людьми. Стороны обменяются опытом в решении задач по охране общественного порядка, работе специализированных подразделений, а также раскрытию преступлений с использованием новейшего оборудования и современных технологий. По итогам переговоров запланировано подписание Протокола о сотрудничестве между МВД Беларуси и Министерством общественной безопасности Вьетнама на 2007-2008 годы.