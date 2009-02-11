Делегация Калининградской области с визитом в Минске

За минувший год товарооборот с этим регионом увеличился более, чем в три раза. В Минске на 8-ом заседании Совета по долгосрочному сотрудничеству Беларуси с этим регионом Российской Федерации стороны обсудили планы дальнейшего развития торгово-экономических связей, но уже в условиях в мирового финансового кризиса. Беларусь заинтересована, как минимум, в «нулевом» варианте торгового сальдо с Калининградской областью. «Объемы импортных поставок оттуда должны равняться количеству поставляемой белорусской продукции», - прозвучало на встрече. Экспорт Беларуси в Калининградскую область в прошлом году вырос примерно на 8%, а импорт за счет поставок сырой нефти и нефтепродуктов увеличился в 6 раз. Сегодня основу белорусского экспорта составляют строительные материалы, грузовые автомобили, калийные удобрения и продукты питания.



Губернатор Калининградской области подтвердил заинтересованность своего региона в широком ассортименте белорусских товаров. В том числе и в технике. Однако при этом он отметил, что существенную роль в увеличении показателей торгово-экономического сотрудничества могло бы сыграть развитие транспортно-логистической схемы белорусского транзита через Калининград.