Делегация голландского города Эйндховен с визитом в Минске

За 15 лет сотрудничества городов-побратимов реализовано 18 совместных проектов. Будет еще больше. Сегодня на встрече в Мингорисполкоме стороны договорились взаимодействовать в культурной, гуманитарной, экономической и инвестиционной сфере. Несмотря на мировой финансовый кризис, подчеркнул столичный градоначальник Михаил Павлов, экономика Минска развивается стабильно, выполняются все намеченные программы. В свою очередь, голландские депутаты отметили хорошее световое оформление города, IT-новинки в образовании и развитую спортивную инфраструктуру столицы.



Сегодня же голландские депутаты побывали в белорусском Парке высоких технологий. Гостей впечатлил значительный прогресс в этой сфере. Белорусский интеллектуальный продукт востребован во многих странах мира. Удивило депутатов и то, что резиденты парка, в том числе и иностранные компании, в течении 15 лет будут освобождены от уплаты налогов и пошлин. Специалисты договорились обмениваться опытом и встречаться чаще.