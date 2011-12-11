Декларации ОБСЕ как не влияли ни на безопасность, ни на сотрудничество в Северном полушарии, так и продолжают не влиять

ОБСЕ — крупнейшая в Северном полушарии организация. Сфера ее влияния распространяется от Владивостока до Ванкувера. При этом работа этого сообщества ведется по трем основным направлениям, так называемым корзинам. Первая «корзина» — военная безопасность. Вторая — это блок экономических вопросов. И третья — защита прав человека. Каждая из этих «корзин» переполнена проблемами. Однако на каждом из саммитов ОБСЕ обсуждение сводится лишь к третьей «корзине», к разговорам о демократии. И получается, что этот стол переговоров превращается в стол выговоров.

Роль ментора, как это водится, взяли на себя США в лице своего госсекретаря. Хиллари Клинтон, случайно или нет, но даже имидж свой сменила. На вильнюсском саммите она появилась с обновленной прической. Собранные в хвост волосы дополнили образ строгой учительницы. Хиллари отчитала Беларусь, Украину и Россию. Рвение понятно — в следующем году в США президентские выборы. Надо зарабатывать очки для демократической партии.

А вот делегация Беларуси в Вильнюс приехала с пакетом инициатив. Министр иностранных дел Сергей Мартынов, в частности, предложил ввести единые правила проведения и оценки выборов. Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы говорим: «Нужно наблюдать! Правильно наблюдать! Давайте составим критерии, по которым будут оцениваться выборы. А прежде чем подойти к составлению критериев, давайте сравним, каковы вообще европейские законодательства на эту тему, потому что законодательства Беларуси, России, Украины все анализируют, а законодательства других стран почему-то никто не хочет анализировать. Но и к нашему, может быть, не самому большому удивлению, почему-то нет большого желания сравнивать законодательства европейских стран по избирательному праву. Вот и вся объективность подхода.

Для критики России с трибуны ОБСЕ Хиллари Клинтон как раз использовала прошедшие накануне выборы в Думу. Глава российского МИДа дипломатично проигнорировал прямые нападки жены американского экс-президента. По мнению Сергея Лаврова, «механика ОБСЕ» дает сбои, именно это нужно в первую очередь обсуждать. Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

У нас есть пакет предложений по реформе, внесенный достаточно давно —года три назад. Это и проект Устава организации, потому что нельзя называть ОБСЕ организацией, когда у нее нет легального статуса, юридического, в международно-правовом смысле. Такие недоработки налицо, все это понимают, но некоторым нашим партнерам, особенно западным, удобно сохранять такую рыхлость этой организации и стараться ей манипулировать.

Излюбленный инструмент для манипуляций — наблюдатели под эгидой ОБСЕ на выборах. Главный редактор «Литовского курьера» Валерий Третьяков сам не раз следил за избирательными компаниями в соседних странах. Технологии бюро по демократическим институтам и правам человека — БДИПЧ ОБСЕ — изучил хорошо. Валерий Третьяков, главный редактор газеты «Литовский курьер»:

Как правило, получается так, что на постсоветском пространстве, где бы ни проходили выборы, ОБСЕ всегда дает негативную оценку этим выборам, хотя в принципе, чем они отличаются от выборов во Франции, чем они отличаются от выборов в Германии, я большой разницы не вижу.

Белорусская делегация попыталась поднять на саммите и такие вопросы, как упрощение визовых процедур для перемещения по континенту и борьба с торговлей людьми. В прошлом году на саммите глав государств ОБСЕ в Астане было провозглашено, что организация должна стремиться к Сообществу безопасности. Прошло 12 месяцев, и в сфере влияния альянса количество «горячих точек» только увеличилось. Вадим Воловой, эксперт Центра геополитических исследований (Литва):

Безопасность является очень сложной проблемой. По ней очень сложно достичь каких-то серьезных, крупных решений с участием глав государств стран ОБСЕ. Поэтому внимание уделяется тому, о чем можно поговорить, достичь каких-то договоренностей и закрыть эту тему.

Экономика — это вторая корзина, или измерение в деятельности ОБСЕ. В Вильнюсе вопрос финансов всячески обходили стороной. Это в то время, когда Еврозона живет под угрозой распада. Чесловас Ишкаускас, политический обозреватель (Литва):

ОБСЕ не хотело связывать эти больные вопросы своей организации и Европы с еще одной как бы монолитной проблемой — с проблемами Евросоюза.

В следующем году Ирландия заступает на пост главной в ОБСЕ страны. Дублин обещает уделить экономическим проблемам особое внимание, если не будет поздно. Эймон Гилмор, министр иностранных дел и торговли Ирландии:

Эта будет та сфера, которой мы уделим особое внимание. Вторая корзина ОБСЕ особенно важна. Мы сфокусируемся на том, чтобы наши правительства начали работать по-иному. Кроме того, важным считаю оказать сопротивление коррупции. Для этого надо обеспечить более прозрачный диалог власти и бизнеса.