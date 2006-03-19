Действующий глава государства принял участие в голосовании

Александр Лукашенко принял участие в голосовании на избирательном участке №1 Центрального района города Минска. Несмотря на прибытие главы государства, участок работал в нормальном режиме, и все желающие могли проголосовать в удобное для них время. После голосования Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Он, в частности, подчеркнул, что руководство страны будет адекватно реагировать на возможные провокации оппозиции - в зависимости от того, как будет складываться ситуация.