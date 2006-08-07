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Действия США провоцируют новую войну с арабским миром

07 августа 2006 14:54
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Израильское вторжение в Ливан ослабило демократию на Ближнем Востоке, и в этом, отчасти, виновато США. Такое мнение высказал известный американский эксперт Джозеф Сиринсионе в статье, опубликованной 7 августа в одной из газет США. По его словам, действия Израиля накалили настроения мусульман во всем мире и породили новое поколение арабов, намеренных мстить за гибель своих семей. Большую роль в обострении ситуации сыграла нынешняя администрация США во главе с Джорджем Бушем. По мнению Сиринсионе, "американский президент больше не контролирует события в регионе: в Ираке идет гражданская война, Иран становится более самоуверенным, а война в Ливане грозит перерасти в региональный конфликт".

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