Действия США провоцируют новую войну с арабским миром

Израильское вторжение в Ливан ослабило демократию на Ближнем Востоке, и в этом, отчасти, виновато США. Такое мнение высказал известный американский эксперт Джозеф Сиринсионе в статье, опубликованной 7 августа в одной из газет США. По его словам, действия Израиля накалили настроения мусульман во всем мире и породили новое поколение арабов, намеренных мстить за гибель своих семей. Большую роль в обострении ситуации сыграла нынешняя администрация США во главе с Джорджем Бушем. По мнению Сиринсионе, "американский президент больше не контролирует события в регионе: в Ираке идет гражданская война, Иран становится более самоуверенным, а война в Ливане грозит перерасти в региональный конфликт".