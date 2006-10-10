Дата выборов в местные Советы депутатов назначена

Выборы в местные Советы депутатов Республики Беларусь двадцать пятого созыва назначены на 14 января 2007 года. Соответствующий указ подписал 10 октября Александр Лукашенко. Государственным органам и иным организациям дано поручение обеспечить выполнение в установленные Избирательным кодексом республики сроки отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в местные Советы депутатов. Финансирование расходов по подготовке и проведению выборов будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета.