Дата проведения саммита глав правительств СНГ назначена

Формирование общего энергетического рынка должно стать приоритетным вопросом на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых государств. Оно пройдет 25 мая в Ялте. Об этом заявил сегодня на встрече с журналистами первый заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Владимир Гаркун. За годы существования СНГ было сохранено безвизовое пространство, единый подход к организации образовательного процесса. В дальнейшем ожидается укрепление достигнутых позиций.