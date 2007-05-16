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Дата проведения саммита глав правительств СНГ назначена

16 мая 2007 10:41
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Формирование общего энергетического рынка должно стать приоритетным вопросом на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых государств. Оно пройдет 25 мая в Ялте. Об этом заявил сегодня на встрече с журналистами первый заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Владимир Гаркун. За годы существования СНГ было сохранено безвизовое пространство, единый подход к организации образовательного процесса. В дальнейшем ожидается укрепление достигнутых позиций.

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