Дата парламентских выборов может быть оглашена в конце июня

Сегодня в Центризбиркоме начали подготовку к предстоящей кампании.

Число избирательных округов останется неизменным – 110. Именно столько депутатов в палате Представителей предусмотрено конституцией. Специалисты утвердили методические рекомендации по работе окружных и участковых избирательных комиссий, положения о деятельности иностранных и внутренних наблюдателей.

Также определили размер урн для бюллетеней, он строго регламентирован. Правда, нет жестких требований к тому, из какого материала они должны быть изготовлены. По сравнению с выборами депутатов Палаты представителей Национального собрания 2004 года изменения будут минимальными.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов: "Пока не имеем даты выборов и рассматриваем только те мероприятия, которые не имеют временной привязки".

Глава ЦИК также прокомментировала инициативу группы граждан, в числе которых и бывшие кандидаты в Президенты. Они предлагают внести ряд поправок в законодательство, фактически переписать избирательный кодекс. Речь идет об изменениях в процедуре формирования избирательных комиссий, защиты бюллетеней, и правилах ведения агитации. Например, право выбора помещений для встреч с избирателями должно перейти от местных властей к избирательным комиссиям.

