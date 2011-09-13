Прямой эфир

Даля Грибаускайте о белорусской оппозиции: Чаще всего слышим, что нужно больше денег, и что Россия, в принципе, друг

13 сентября 2011 19:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
По словам Дали Грибаускайте, некоторые представители белорусской оппозиции почти не говорят о независимости, а просто «стремятся получить больше денег».Президент Литвы пояснила в интервью литовскому радио: «Когда беседуешь или слышишь, как разговаривают некоторые представители оппозиции, то чаще всего не слышишь, что их приоритетом и целью является независимая Беларусь». «Чаще всего слышим, что нужно больше денег, и что Россия, в принципе, друг. Это, несомненно, вызывает у нас определенную обеспокоенность, поскольку национальным интересом Литвы является независимый сосед, независимая страна», — подчеркнула Даля Грибаускайте.

Другие новости рубрики

Все новости
13 сентября 2011 09:36

Amnesty International заподозрила Национальный переходный совет Ливии в военных преступлениях.

12 сентября 2011 13:50

МИД Беларуси и Армении подписали план сотрудничества на ближайшие два года

12 сентября 2011 12:15

Чалый: «Газпром» никогда не ведет войну на два фронта