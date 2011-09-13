Даля Грибаускайте о белорусской оппозиции: Чаще всего слышим, что нужно больше денег, и что Россия, в принципе, друг

По словам Дали Грибаускайте, некоторые представители белорусской оппозиции почти не говорят о независимости, а просто «стремятся получить больше денег».Президент Литвы пояснила в интервью литовскому радио: «Когда беседуешь или слышишь, как разговаривают некоторые представители оппозиции, то чаще всего не слышишь, что их приоритетом и целью является независимая Беларусь». «Чаще всего слышим, что нужно больше денег, и что Россия, в принципе, друг. Это, несомненно, вызывает у нас определенную обеспокоенность, поскольку национальным интересом Литвы является независимый сосед, независимая страна», — подчеркнула Даля Грибаускайте.