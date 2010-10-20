Даля Грибаускайте: Литва углубляет политический диалог с Беларусью

Беларусь и Литва заключили соглашение о взаимных поездках жителей приграничья. Подписи под документом в присутствии двух президентов поставили министры иностранных дел. Это стало итогом переговоров глав государств.

Даля Грибаускайте прибыла в Беларусь с рабочим визитом 20 октября. На встрече в узком кругу Александр Лукашенко поблагодарил гостью за выполненное обещание приехать в Беларусь и отметил, что в будущем году республикам по силам достичь миллиардного товарооборота. Это почти вдвое больше нынешнего. Президент предложил развивать сотрудничество, особенно в сфере энергетики. По мнению Александра Лукашенко, и Литва, и Беларусь должны эффективно использовать свои транзитные возможности.

Александр Лукашенко, Президент республики Беларусь:

И мы, и вы очень зависимы по энергопотреблению. К сожалению, от одной страны. Из одной точки мы получаем и углеводородное сырье, и по электро, как тут энергетики говорили. Все это у нас одинаковые проблемы. Это толкает нас к тому, чтобы мы и действовали соответствующим образом, в соответствующем направлении. Мы имеет возможность каждый год по 10 млн тонн переваливать нефти, поэтому мы предложили литовским коллегам варианты сотрудничества. Если литовская сторона будет к этому готова, выскажет заинтересованность, мы будем с вами сотрудничать. Если договоримся.

Правильно президент говорит: «Мы не будем вмешиваться в коммерческую сторону этого дела». Пусть бизнесмены договариваются, предприятия договариваются. Мы будем только поддерживать. Нам это очень выгодно. Мы должны диверсифицироваться. И вы, и мы.

В ответ Даля Грибаускайте заявила, что ее страна заинтересована в улучшении двусторонних отношений. Они должны развиваться интенсивнее. Литва готова защищать интересы Беларуси в Евросоюзе настолько, насколько этого захочет сама Беларусь. Политический диалог, особо отметила литовский президент, нужен всем. Подтверждение тому – и сам визит, и подписанное сегодня соглашение.

Даля Грибаускайте, президент Литовской Республики:

И политический, и экономический диалог нужен всем. То, что я здесь – это значит, что Литва начала углублять политический диалог. Подписание договора об облегченном пересечении границ – это уже доверительный диалог. Поэтому и в других вопросах, например, макроэкономических, финансовых, Литва, как один из членов Европейского Союза, по возможности будет защищать интересы Беларуси.