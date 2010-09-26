Д. Выдрин, политолог: Если против Беларуси пошла такая информационная кампания — это повод для хорошей тренировки

В 2004 во время «оранжевой революции» на Майдане стояли тысячи людей и среди них пустили один очень грамотный слух. Якобы для их разгона под Киевом уже стоят части российского спецназа. Никаких военных под Киевом не было, но пиар-технология сработала очень чётко.

Вера людей в то, что теперь-то уж, как в сказке, добро должно точно победить зло — только укрепилась. Люди стояли до последнего. И главное — искренне верили в то, что вершат великое дело.

Михаил Слесаренко, руководитель Центра политических исследований и консалтинга (Украина):

Вся оранжевая революция, как технология, сработала. Это был такой очень серьёзный массовый психоз, потому что когда я ходил по киевским улицам, у меня было ощущение что я нахожусь в Германии 1933 года, когда люди рядом с тобой сходили с ума, повторяли абсолютно бездумно какие то штампы, клише, хвалили так называемую революцию. Потом настало утро прозрения.

Руководитель центра политических исследований и консалтинга констатирует – тогда в 2004 году Украина испытала на себе всю силу западного пиара, а вот Россия проиграла всё, что могла. Но в Украине, говорит Слесаренко, в отличие от Беларуси, было и есть на чём играть. Есть олигархи и есть страна, разделенная то ли надвое, то ли натрое.

В том самом мандариновом 2004-ом, по Украине гулял ролик, в котором страну разделили на запад – 1 сорт, центр — 2 сорт и юго-восток — 3 сорт. А голос за кадром уточнял: «А вы хотите жить на Украине третьего сорта?». Технология сработала – электорат разделился на своих и чужих. Спустя 6 лет по всей Украине уже совсем другие слоганы, вроде «через стабильность к процветанию».

А всё потому, что на пиар, тем более, чёрный – 100%-ой гарантии не дают. Российские пиарщики это тоже понимают, а значит, говорит Слесаренко, вся нынешняя информкампания России против Беларуси – скорее просто игра на нервах.

Михаил Слесаренко, руководитель Центра политических исследований и консалтинга (Украина):

Эта технология посвящена только одному — немножко потрепать нервы. Вот в чём опасность: если заниматься дестабилизацией ситуации политической в Беларуси — то вовсе не факт, что власть перейдёт к пророссийскому кандидату. Запад всегда заинтересован в таких странах, как Украина и Беларусь, чтобы граница проходила не по польско-белорусской границе, а по белорусско-российской.

На вопрос, зачем в златоглавой используют любой информповод против Беларуси, политолог Кость Бондаренко отвечает издалека. Для начала нужно разобраться в целевой аудитории штампованного российского ТВ-продукта.

Кость Бондаренко, политолог (Украина):

Первая целевая аудитория — это Лукашенко и его окружение, на которого воздействуют, которому организовывают информационный прессинг со стороны Кремля. Вторая группа влияния — это непосредственно граждане Беларуси. Пытаются как раз сформировать определённое общественное мнение в самой Беларуси: мол, не всё так хорошо, как вам кажется. Третья группа — это международное сообщество. Информационные программы НТВ входят в мониторинги, которые предоставляются первым лицам тех или иных государств.

Когда целевая аудитория становится понятной, на поверхность выходят и причины массированной чёрной информатаки.

Кость Бондаренко, политолог (Украина):

Беларусь стала интересна Западу, и сегодня всерьёз на Западе обсуждают нефтетранспортные и газотранспортные проекты с участием Беларуси. Беларусь превращается в фактор международной политики. Россия, почувствовав себя в некоторой степени обманутой в своих намерениях, почувствовав, что Лукашенко перерос самого себя, пытается запускать различные информационные проекты.

В то же время, этот чёрный пиар вряд ли сможет помочь. Для того, чтобы он был эффективен, необходимо, чтобы у России был свой контркандидат, которого можно было бы использовать, как альтернативу Лукашенко. Сегодня такой альтернативы нет.

Я бы говорил, что это некий элемент шантажа: вот мы будем воздействовать на западных политиков, чтобы они не садились за стол переговоров с Президентом Беларуси. Мы создадим искусственное информполе, при котором Президент Беларуси сможет общаться только с теми, на кого ему укажут.

Когда то советник Тимошенко, политолог, журналист – он-то знает, как пиар можно перекрасить. Ведь телевизоры в домах уже давно цветные.

Дмитрий Выдрин, политолог (Украина):

Даже два белорусских канала в ящике настроены, естественно, и российские каналы. Я, по совету Джона Донна и Хемингуэя, не спрашиваю, по ком звонит колокол. Колокол звонит по нам.

В его памяти при упоминании чёрного пиара звонят сотни колоколов. Ведь когда-то преступника из Януковича сделали именно друзья Юлии Владимировны. Мол, и шапки воровал, и даже в групповом изнасиловании участвовал. А через годы один уже экс-депутат-тимошенковец публично признается – не виноватый я, тот «преступный» креатив сам на ум пришёл.

Дмитрий Выдрин, политолог (Украина):

Мы говорим о пиаре, когда балансируют на грани закона, используя слухи, которые и не подтверждены, и не опровергнуты, некие факты, за которые нельзя подать в суд, т.к. они являются скорее моральными нарушениями, чем юридическими. Там можно, например, иронизировать по поводу детей лидера — вашего, нашего, любого лидера — законом это наказать нельзя, это нарушение моральных правил. Когда работают за гранью морали, но на грани закона — вот это пиар.

Мораль и этика, констатирует Выдрин, в политике уже почти, как пережиток прошлого. Она уже давно превратилась в одну большую технологию. В которой экономика — политична, а политика — экономична.

Дмитрий Выдрин, политолог (Украина):

Вопрос идёт о контроле за энерготранзитами – это самое простое, что приходит на ум. Вопрос идёт о том, чтобы иметь людей более покладистых, лояльных в каких-то, может быть, геополитических и экономических схемах — везде ищите выгоду интерес и экономику. Это не глобальный масонский заговор, это коммерческие тусовки, в которых решаются судьбы больших проектов .

Если цель оправдывает средства, то цели эти, говорит Выдрин, чаще совмещены с банальными экономическими. Силу пиара в этом деле нельзя приуменьшить. Газовые войны России и с Украиной, и с Беларусью – чтобы испортить реноме стран на Западе, молочные и сахарные – продемонстрировать некачественность товаров. Свои технологии российские пиарщики оттачивают на всех близлежащих государствах. Но к этому, убеждает политолог, просто нужно быть готовым.

Дмитрий Выдрин, политолог (Украина):

Не надо бояться этих пиар-войн, они вечны. Даже если против Беларуси пошла такая информационная кампания, явно организованная — это повод для хорошей тренировки, для осмысления многих вещей. Кстати российские пиарщики входят сейчас, я думаю, в пятёрку сильнейших пиарщиков мира. И это проявилось во время грузинской кампании. Все западные издания первые два дня говорили: Россия коварно напала на Грузию. А через два дня появились общепризнанные авторитеты с мировым именем, говорившие другую точку зрении.

Алесь Доний, политолог:

Помним, что когда-то нас потчевали сказочками, что маленькая Финляндия напала на большой Союз. Также и Грузия маленькая решила, очевидно, завоевать Потульскую область — ну такие сказки. Очевидно, что Россия имеет территориальные претензии к другим странам. Иногда это выплескивается даже в решение Госдумы, как, например, по Севастополю в начале 90-х, иногда это давление более прикрыто — через действие спецслужб, масс-медиа или экономическое давление. И сейчас оно есть в отношении Беларуси.

Мы встретились с ним как-то очень символично. На фестивале украинской патриотической песни. Политолог Алесь Доний давно пришёл к тому, что бороться с нападническими пиар- и не только методами Кремля лучше конкретной работой. В этом случае — с молодёжью. В Украине ведь тоже смотрят российские каналы и всё ещё очень хорошо помнят, как и что там говорили о предыдущей украинской власти.

Алесь Доний, политолог:

Пока вся экономика государства не будет контролироваться из Кремля, и пока полностью до мелочи любой лидер не будет исполнять все указания Кремля — там не успокоятся. Поэтому вначале оккупируются информационные пространства, подсаживаются на иглу информголода через масс-медиа. Очень сильное российское телевидение, и если рынок не защищён от этого, не развивается собственное — то население постепенно переориентируется.

А этому политтехнологу с 20-летним стажем о стандартных методах даже говорить особо неинтересно. Михаил Погребинский не раз встречался с Дмитрием Медведевым ещё до того, как последний стал президентом. И каждый раз, когда спрашивал: «Ну, а вот Украина — это же братский народ», – всегда слышал один ответ – рыночный.

Михаил Погребинский, политтехнолог (Украина):

Россия стала смотреть на экономические условия, в которых она взаимодействует с Беларусью, чисто рыночно. Вот правильно это или неправильно — я считаю, неправильно. Но так есть, так устроены мозги у Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича

Политолог-технолог Погребинский убеждён: все пиар-методы, которые сейчас по отношению к Беларуси применяет Российская Федерация — во многом от разочарования. Ведь такого союзного государства, которое хотел бы получить большой брат, очевидно, не получится.

Михаил Погребинский, политтехнолог (Украина):

А создать по принципу «Мы придём и всё там купим». У нас же денег больше, все предприятия будут наши, и будете жить как мы, только хуже немножко. Потому что вы маленькие. Будете у нас работать. Кому захочется?!

За разговорами о том, что политика — это игра без правил, в которой обязательно есть правила, мы снова вернулись к той самой грани между моралью и её отсутствием. Но ведь как раз благодаря этому в пиаре отличить белое от чёрного также просто, как синее от оранжевого.

Наталья Копотева и Андрей Сержантов на неделе убедились в этом лично.