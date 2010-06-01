Cпорных вопросов, которые замедляют интеграцию в Таможенный союз, осталось немного

Беларусь может пойти на компромиссные решения в Таможенном союзе при условии равноправного и уважительного отношения со стороны других участников. Об этом сегодня Александр Лукашенко заявил на встрече с первым вице-премьером России Игорем Шуваловым.

Президент уверен, что Беларусь, Казахстан и Россия могут договориться по чувствительным вопросам в рамках Таможенного союза. До его запланированного запуска остается ровно месяц.

Изначально планировалось, что полноформатный Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России начнет действовать 1 июля этого года. Однако чем ближе эта дата, тем больше возникает признаков того, что сделать все в срок может и не получится. Хотя специалисты и признают, что спорных вопросов, которые замедляют интеграцию, осталось немного.

Таможне дали добро в ноябре прошлого года в Минске. Именно тогда были подписаны документы о формировании нового союза. А в декабре 2009 в Казахстане руководители трех стран уже договорились о следующем шаге — создании Единого экономического пространства.

Однако реализация соглашений столкнулась с рядом трудностей. Дошло до того, что премьер-министры России и Казахстана в обход белорусской стороны анонсировали появление таможенной двойки. Причем официальный Минск так и не получил никаких документальных разъяснений по этому поводу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я, честно говоря, не обнаружил «красную нить» во всех отношениях, с точки зрения формирования Таможенного союза. Это и хорошо, может быть, так как есть кое-какие проблемы, и мы не скрываем, что мы хотели бы с вами сегодня обсудить эти проблемы. Кому как не вам рассказать о том, что происходит и какие есть проблемы, которые сегодня надо решать. Хочу подчеркнуть, это не дежурные слова на публике. Беларусь всегда была сторонником интеграционных процессов. Это наш имидж – самая интернациональная страна на постсоветском пространстве, и мы всегда выступали за интеграцию, даже когда о ней боялись говорить.

Принципиальная позиция Беларуси заключается в том, чтобы строить Таможенный союз по классической схеме, которая соответствует общепринятым мировым стандартам, то есть без всяких торговых барьеров. Поэтому экспортные пошлины на российскую нефть с запуском союза должны исчезнуть. Решение этого вопроса и замедляет интеграцию в рамках трех стран.

Сегодня Александр Лукашенко высказал уверенность, что договориться с Россией и Казахстаном по чувствительным вопросам все-таки возможно.

Александр Лукашенко:

Единственное, мы хотели бы, чтобы все было прилично и чтобы любые наши отношения были основаны на равноправии и уважении. Если мы это будем видеть, мы пойдем на любые компромиссы, любые уступки, которые, может быть, на какой-то промежуток времени будут и трудноваты, и чувствительны для нас. Но если даже нам где-то будет выгодно, но мы увидим притеснение наших интересов и неуважение к нам как к государству, так и к нашему народу, то мы, конечно, на это не пойдем.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь, как высокотехнологичная страна в центре Европы, погибнуть не может. Даже без Таможенного союза. Однако белорусская сторона не будет использовать такое свое преимущество в ущерб россиянам на переговорах.

Александр Лукашенко:

Я знаю, то, что вы сегодня скажете, — это фактически позиция, которая завтра может реализовываться в России. А я могу сегодня принять решения, которые с завтрашнего дня могут быть реализованы. Мы можем договориться уже здесь о каких-то проблемных вопросах, которые сегодня чувствительны для нас, России и Казахстана. Я хотел бы, чтобы вы открыто и честно рассказали о том процессе, который сегодня происходит.

В свою очередь, Игорь Шувалов заявил, что объединение в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства выгодно всем трем государствам. Российский вице-премьер подчеркнул, что такая интеграция в первую очередь должна давать дополнительные возможности для бизнеса.

Игорь Шувалов, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации:

Таможенный союз в составе России, Казахстана и Беларуси представляет очень интересное образование. В Беларуси очень много различных высокотехнологичных отраслей. Ваша промышленность действительно делает большие успехи. И соединение всех преимуществ трех государств позволит белорусским товарам на единой таможенной территории конкурировать. Ваша продукция при такой конкуренции может даже получать преимущество. Мы поддерживаем это, потому что считаем, что предприятия из России и Казахстана должны подтянуться там, где они в этой конкурентной борьбе проигрывают..

Кстати, затягивание переговоров и неопределенность судьбы Таможенного союза негативно сказывается на каждом из участников объединения. Ведь такая неясность затрудняет заключение долгосрочных контрактов. Кроме того, инвесторы из третьих стран вынуждены довольно осторожно вести себя в таких условиях и сдержанно заниматься новыми проектами. А то и вовсе уходить на другие рынки.

Алексей Адашкин, Валерий Науменко и Александр Воронович, телекомпания СТВ.