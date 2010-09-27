ЦИК зарегистрировал 17 инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты Беларуси

Среди зарегистрированных — инициативная группа действующего главы государства. Участвовать в предвыборной гонке в качестве потенциальных кандидатов на президентский пост будут представители разных слоев общества. Это представители политических партий, предприниматели, руководители предприятий, литератор, пенсионер и временно не работающий.

Сегодня и завтра ЦИК будет выдавать членам инициативных групп удостоверения и подписные листы.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:

Каждая личность, которая представила заявление — это уже уникум. Человек, который позиционирует себя на должность Президента — это уже уникальная личность. И, я думаю, хорошо, что таких личностей у нас много. Не будем ставить в абсолют ленинский лозунг «Каждая кухарка может управлять государством» — не каждая, конечно. Но наиболее подготовленные, политически грамотные, общественно активные люди имеют такую возможность, и это признак демократичности нашей кампании.

Процесс регистрации инициативных групп избирателей по выдвижению кандидатов в президенты был суперлиберальным. Это отметили в Центризбиркоме. Причем, члены комиссии решили не отказывать в регистрации даже тем группам, которые допустили существенные недоработки.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:

В целом, если оценивать процесс регистрации, он был суперлиберальным. Настолько либеральным, что даже тем группам, где были существенные недоработки — где-то даже не очень серьезное отношение к такому важному процессу, как формирование своей предвыборной команды — всем было дано право участвовать в избирательной кампании. Я думаю, это хорошее предзнаменование для работы будущих претендентов в кандидаты во время сбора подписей и тем, кто будет зарегистрирован кандидатами, для их дальнейшей агитационной работы.

Собирать подписи в поддержку кандидатов все инициативные группы могут начать 30 сентября. Стать кандидатом в президенты сможет только тот, чья инициативная группа до 29 октября соберет не менее 100 тысяч подписей избирателей. Каждый избиратель вправе поставить подпись в поддержку нескольких кандидатур, предлагаемых для выдвижения кандидатами в президенты, но только один раз в поддержку одной и той же кандидатуры.

Также с 30 октября по 13 ноября потенциальные кандидаты должны предоставить в ЦИК пакет документов для регистрации. В частности — анкету, декларацию о доходах и имуществе.