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ЦИК вынес предупреждения двум кандидатам в Президенты Беларуси за проведение несанкционированной акции в центре Минска

30 ноября 2010 13:59
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Центризбирком Беларуси 30 ноября определит перечень документов, по которым избиратели смогут получить бюллетени для голосования.

Как ожидается, это будет не только паспорт. Скорее всего, воспользоваться можно будет и другими документами, удостоверяющими личность. Важно только, чтобы они были с фотографией и выданы госорганами. Члены Центризбиркома также определят количество бюллетеней, которые предстоит издать к президентским выборам.

И сегодня же ЦИК вынес предупреждения двум кандидатам в президенты Беларуси за организацию и проведение несанкционированной акции в центре Минска, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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