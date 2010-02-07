ЦИК Украины: победителя объявит только суд

Заместитель председателя ЦИК Андрей Магера уверен, что кандидат, который проиграет на президентских выборах, подаст иск в Высший административный суд Украины (ВАСУ) о признании действий Центризбиркома по подведению результатов голосования незаконными.

«Я на 99% уверен, что такой иск будет и окончательную точку будет ставить именно судебный орган», — сказал он.

Представители Партии регионов 7 февраля с утра закончили монтаж огромной трибуны возле здания ЦИК. Вдоль ограждения разбиты палатки «регионалов». На одной из них надпиcь: «Юля, прекрати истерику, уважай выбор украинского народа».

Тем временем БЮТ обвиняет ЦИК в превышении полномочий: Центризбирком разрешил обеспечивать голосование на дому двум членам участковых избирательных комиссий вместо трех, как предусмотрено законом. Проект постановления ЦИК по данному вопросу внес сегодня член комиссии Михаил Охендовский.

По его словам, необходимость принятия таких разъяснений возникла в связи с тем, что согласно закону голосование на дому должны обеспечивать не менее трех членов участковых комиссий — представителей от разных кандидатов. Но поскольку в выборах принимают участие только два кандидата, то на отдельных участках растолковали эту норму так практическое запрещение голосования на дому и отказываются его организовывать.

Против принятия таких разъяснений выступили члены ЦИК, назначенные по квоте БЮТ, а также уполномоченный представитель кандидата в президенты Юлии Тимошенко в ЦИК, депутат парламента Владимир Пилипенко. Он подчеркнул, что ЦИК практически создает новую законодательную норму, чем превышает свои полномочия, сообщает NEWSru.com.

Кроме того, процесс голосования уже начался, и данное разъяснение может внести хаос в этот процесс, считает представитель Тимошенко. В целом, за принятие разъяснений проголосовали 10 членов ЦИК — преимущественно назначенных по квоте Партии регионов.

Процесс подведения итогов должен завершиться в течение 10 дней, до 17 февраля. Новый глава государства вступить в должность в течение месяца после объявления результатов голосования. Выборы не состоятся только в том случае, если за обоих кандидатов проголосует равное количество граждан.