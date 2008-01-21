ЦИК России зарегистрировал Дмитрия Медведева кандидатом на пост президента

Первый вице-премьер, выдвиженец партии "Единая Россия", стал третьим официальным участником президентских выборов, которые пройдут 2 марта. Ранее процедуру регистрации успешно прошли кандидаты еще двух парламентских партий: лидер КПРФ Геннадий Зюганов и ЛДПР - Владимир Жириновский. До конца нынешней недели ЦИК должен решить вопрос о регистрации еще двух претендентов на главный пост России. Это экс-премьер Михаил Касьянов и лидер Демократической партии России Андрей Богданов.