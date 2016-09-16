Прямой эфир

ЦИК подвел итоги выборов в Палату представителей Национального собрания: зарегистрированы все депутаты, избранные по 110 округам

16 сентября 2016 10:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Центризбирком Беларуси подвел результаты выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания. 16 сентября все члены ЦИК единодушно проголосовали за утверждение итогов прошедшей избирательной кампании.

Таким образом, зарегистрированы все депутаты, избранные по 110 округам. Первые заседания палат парламента нового созыва состоятся 11 и 12 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Тенденции таковы. Количество избирателей, участвующих в выборах, остается на прежнем уровне. Количество кандидатов, которые стремятся избраться в парламент, стремится вверх, и избиратели получают альтернативу для выборов. И третье, избирательная кампания становится менее конфликтной по количеству жалоб и более свободной и открытой.

Я думаю, что самое главное достижение этих выборов – это то, что наши местные власти учатся предоставлять широкие возможности для ведения всех публичных мероприятий, связанных с выборами.

# Лидия Ермошина # Выборы-2019

Другие новости рубрики

Все новости
Сотрудничество в борьбе с терроризмом обсудили на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ
16 сентября 2016 07:31

Сотрудничество в борьбе с терроризмом обсудили на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ

Заседание Совета глав государств СНГ состоится 16 сентября в Бишкеке
16 сентября 2016 06:00

Заседание Совета глав государств СНГ состоится 16 сентября в Бишкеке

Окончательные итоги выборов в Палату представителей озвучат 16 сентября
16 сентября 2016 05:55

Окончательные итоги выборов в Палату представителей озвучат 16 сентября