ЦИК подвел итоги выборов в Палату представителей Национального собрания: зарегистрированы все депутаты, избранные по 110 округам

Новости Беларуси. Центризбирком Беларуси подвел результаты выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания. 16 сентября все члены ЦИК единодушно проголосовали за утверждение итогов прошедшей избирательной кампании.

Таким образом, зарегистрированы все депутаты, избранные по 110 округам. Первые заседания палат парламента нового созыва состоятся 11 и 12 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Тенденции таковы. Количество избирателей, участвующих в выборах, остается на прежнем уровне. Количество кандидатов, которые стремятся избраться в парламент, стремится вверх, и избиратели получают альтернативу для выборов. И третье, избирательная кампания становится менее конфликтной по количеству жалоб и более свободной и открытой.