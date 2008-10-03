ЦИК подведет итоги выборов членов Совета Республики Национального собрания Беларуси 14 октября

Об этом сообщила сегодня председатель Центризбиркома Лидия Ермошина на заседании ЦИК. Избрание нового состава Совета Республики будет проходить с 3 по 10 октября на заседаниях депутатов местных Советов базового уровня. Выборы в верхнюю палату парламента являются непрямыми. Депутаты базового уровня собираются на общие областные заседания. На этих форумах проводится обсуждение выдвинутых кандидатур, избирается счетная комиссия, а затем проходит тайное голосование.



Совет Республики состоит из 64 парламентариев, 8 из них назначает Президент. Остальные избираются от семи регионов — по 8 человек от каждого.



Напомним, что Центризбирком Беларуси зарегистрировал 55 кандидатов в члены Совета Республики.