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ЦИК подведет итоги выборов членов Совета Республики Национального собрания Беларуси 14 октября

03 октября 2008 07:00
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Об этом сообщила сегодня председатель Центризбиркома Лидия Ермошина на заседании ЦИК. Избрание нового состава Совета Республики будет проходить с 3 по 10 октября на заседаниях депутатов местных Советов базового уровня. Выборы в верхнюю палату парламента являются непрямыми. Депутаты базового уровня собираются на общие областные заседания. На этих форумах проводится обсуждение выдвинутых кандидатур, избирается счетная комиссия, а затем проходит тайное голосование.

Совет Республики состоит из 64 парламентариев, 8 из них назначает Президент. Остальные избираются от семи регионов — по 8 человек от каждого.

Напомним, что Центризбирком Беларуси зарегистрировал 55 кандидатов в члены Совета Республики.

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