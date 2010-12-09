ЦИК опроверг информацию о предложении снабдить комиссию партией прозрачных пластиковых урн

Центризбирком отказал в предоставлении кандидатам в президенты Беларуси дополнительного эфирного времени на радио и телевидении. Такое решение принято 9 декабря на заседании ЦИК.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:

Если проанализировать заявки, которые поданы на проведение массовых мероприятий, то по стране их подано всего лишь более 100. Одна треть всех поданных заявок — от действующего Президента и его доверенных лиц, от его инициативной группы. Остальные кандидаты, по сути дела, уклоняются от непосредственной работы с избирателями, делая упор прежде всего на предоставление дополнительного эфира по телевидению и радио. Наверное, это самое простое.

Сегодня же в Центризбиркоме опровергли информацию о том, что одним из кандидатов было предложено снабдить ЦИК партией прозрачных пластиковых урн. По словам Лидии Ермошиной, такая просьба не поступала. К тому же, эти урны нельзя рассматривать даже в качестве технической помощи, поскольку неизвестно на чьи деньги они приобретены. А финансирование из-за границы запрещено законодательством.

Также главой ЦИК было отмечено, что некоторые кандидаты уклоняются от непосредственной работы с избирателями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».