ЦИК: Надежда только на то, что инициативная группа Некляева оправдает аванс, который ей предоставлен

Одна из инициативных групп грубо нарушила избирательное законодательство и получила сегодня официальное предупреждение. При повторном — может покинуть гонку.

Зафиксирована раздача агитматериала, что запрещено до официальной регистрации кандидата. Печатная продукция была изготовлена за рубежом. Из милиции в ЦИК поступили также протоколы опросов несовершеннолетних, которые собирали подписи по чужим удостоверениям.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Эта избирательная кампания — верх либерализма. Хотя могу сказать, что у нас все президентские избирательные кампании дают возможность максимальному количеству претендентов участвовать в выборах. Поэтому сегодняшнее решение продиктовано этим. Думаю, оно является абсолютно гуманным и дает возможность группе работать дальше. Теперь надежда только на то, что инициативная группа господина Некляева оправдает то доверие и тот аванс, который ей предоставлен, и будет собирать подписи, тем более, период остался небольшой, с соблюдением избирательного законодательства.