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ЦИК Грузии окончательно утвердил итоги президентских выборов

13 января 2008 14:42
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Они прошли 5 января. Убедительную победу в первом туре одержал Михаил Саакашвили, набравший более 53% голосов избирателей. Его главный конкурент, кандидат от объединенной оппозиции Леван Гачечиладзе получил чуть более 25%. Итоговый документ подписали 7 членов избиркома. А шесть представителей оппозиционных партий отказались поставить подписи. Они заявили, что итоги выборов сфальсифицированы. По сообщению представителей ЦИК Грузии, второй тур выборов проводиться не будет.

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