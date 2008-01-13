ЦИК Грузии окончательно утвердил итоги президентских выборов

Они прошли 5 января. Убедительную победу в первом туре одержал Михаил Саакашвили, набравший более 53% голосов избирателей. Его главный конкурент, кандидат от объединенной оппозиции Леван Гачечиладзе получил чуть более 25%. Итоговый документ подписали 7 членов избиркома. А шесть представителей оппозиционных партий отказались поставить подписи. Они заявили, что итоги выборов сфальсифицированы. По сообщению представителей ЦИК Грузии, второй тур выборов проводиться не будет.