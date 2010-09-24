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ЦИК Беларуси завершает прием документов на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты

24 сентября 2010 06:52
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На этот момент о своем намерении претендовать на высший пост в стране заявили пять человек. Одна инициативная группа уже зарегистрирована. Еще четыре заявки поступило накануне. Их рассмотрят в ближайшее время.

Чтобы попасть в этот список есть еще день. ЦИК принимает их 24 сентября до 19 часов. Сколько всего инициативных групп перейдут в следующий этап избирательной кампании, ЦИК объявит уже на следующей неделе. А с 30 сентября начнется сбор подписей. Это один из наиболее сложных и ответственных этапов предвыборной кампании.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
– Это будет самый активный этап в работе субъектов, которые выдвигаются кандидатами в президенты. Здесь нужно иметь сильный штаб, хорошую группу поддержки. И, наверное, численность инициативной группы должна соответствовать поставленным задачам. Потому что собрать 100 тысяч подписей очень не легко.

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