ЦИК Беларуси зарегистрировал первую инициативную группу по выдвижению кандидата в Президенты

Первый этап избирательной кампании претендент прошёл и может попытаться стать кандидатом. Такой вердикт вынес сегодня ЦИК, изучив все предоставленные документы, включая паспортные данные главного действующего лица и списки его инициативной группы. Уже завтра они получат удостоверения и подписные листы.

Открывая заседание, глава Центризбиркома Лидия Ермошина не без улыбки заметила: наконец-то в избирательной кампании началось движение. Ведь до этого дня активности потенциальных кандидатов, кроме как в оппозиционных СМИ, не отмечалось.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Работа ещё идёт над списками инициативных групп. И даже эта группа, которую мы сегодня регистрировали, она, по сути, сначала подала 650 человек и сегодня ещё поднесли столько же до 10 утра. Это сложный процесс и кропотливая работа. Возможно, ещё уточняется согласие тех лиц, которые будут работать в инициативных группах, собираются сведения о них.

Тем временем, в ближайшие дни наблюдатели от СНГ начнут работать в Беларуси: направить намерены пятерых представителей для долгосрочного наблюдения. С миссией ОБСЕ официальной переписки пока не было. Представителя для присутствия на заседаниях ЦИК уже направил и Белорусский Хельсинкский комитет. Остальные общественные организации и политические партии такой возможностью еще не воспользовались.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Я думаю, они появятся после выдвижения кандидатов. Каким-то образом заявят о себе политические партии. Коли политические партии не заявили о себе, участвуя в выборах, то, разумеется, сейчас они не проявляют никакого интереса к этому процессу.

Времени на регистрацию инициативных групп у потенциальных кандидатов в Президенты остаётся немного, всего четыре дня. Традиционно, пик ожидается ближе к концу приёма заявок — 24 сентября. И прогнозировать, сколько кандидатов в Президенты будет в нынешней политкампании, пока не берётся никто. Бюджет выборов рассчитан на 10 человек, но предусмотрен и резерв на непредвиденные расходы.

Тот, кто пройдёт этот первый этап избирательной кампании, сможет начать собрать подписи в свою поддержку уже 30 сентября. В копилке кандидата их должно быть не менее 100 тысяч.

Алеся Высоцкая и Николай Сенчило, телекомпания СТВ.