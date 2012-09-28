ЦИК Беларуси зарегистрировал избранных депутатов и членов Совета Республики

Новости Беларуси. В соответствии с Конституцией Беларуси первую после выборов сессию Палаты представителей и Совета Республики созывает Центризбирком. Главный законодательный орган страны в обновленном составе начинает работу не позднее чем через 30 дней после выборов.

Депутаты Палаты представителей Национального собрания соберутся в Минске 18 октября , а сенаторы — на следующий день , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Данная избирательная компания была достаточно спокойной и неконфликтной. И даже жалобы, которые поданы в центральную комиссию, я могу сказать, что их количество менее тех, которые подавались по завершению избирательной компании 2008 года.