ЦИК Беларуси: явка избирателей на парламентских выборах по состоянию на 10.00 составила 34,38%

Явка избирателей на выборах депутатов Палаты представителей по состоянию на 10.00 составила 34,38%. Такие данные размещены на сайте Центризбиркома.

В Брестской области на избирательные участки пришли 30,62% избирателей, в Витебской – 38,2%, в Гомельской и Гродненской – 38,61% и 36,04% соответственно. В Минской области проголосовали 34,17% избирателей от общего числа, включенных в списки, в Могилевской – 37,8%. В Минске проголосовали 28,05% избирателей, на участках за пределами Беларуси – 39,38%.

Голосование на выборах депутатов Палаты представителей Беларуси проходит на 6 018 избирательных участках, 47 из которых находятся за рубежом.