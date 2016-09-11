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ЦИК Беларуси: в досрочном голосовании на парламентских выборах 6-10 сентября приняли участие 31,29% избирателей

11 сентября 2016 06:41
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Новости Беларуси. В досрочном голосовании на выборах в Палату представителей, которое прошло 6-10 сентября, приняли участие 31,29% избирателей от общего числа включенных в списки. Такая информация размещена на сайте ЦИК.

Так, в Брестской области досрочно проголосовали 28,52% избирателей, в Витебской – 34,56%, в Гомельской – 35,23%, в Гродненской – 32,75%. В Минской области в досрочном голосовании приняли участие 30,68%, в Могилевской – 33,79%. В Минске проголосовали 25,89% избирателей от общего списочного состава. На участках, образованных за пределами страны, свой выбор сделали 27,95% избирателей.

Сегодня в Беларуси основной день голосования на парламентских выборах.

# Выборы-2019

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