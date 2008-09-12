ЦИК Беларуси принял беспрецедентное политическое решение

Все записи выступлений кандидатов в депутаты, прозвучавшие в теле- и радиоэфире, будут показаны повторно до дня досрочного голосования.

Это связано с тем, что не все кандидаты использовали право выступить, поэтому часть запланированного под предвыборную агитацию эфира осталась свободной. Трансляция продлится с 15 сентября по 22 сентября в самое рейтинговое время: с 19 до 20 часов. Как заявила сегодня на пресс-конференции в Минске председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина, нынешние выборы в Беларуси направлены на разрушение сложившихся стереотипов.

После процедуры рассмотрения жалоб в предвыборной гонке остаются 279 претендентов на депутатские мандаты. Это представители партий и действующие депутаты Палаты представителей. ЦИК отмечает высокий интерес к нынешней политкампании международных наблюдателей. На сегодняшний день аккредитовано 205 человек. В состав миссий входят граждане 27-ми государств.

