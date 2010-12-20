ЦИК Беларуси: Победу одержал Александр Лукашенко — за него проголосовали 79.67%

В инфоцентре ЦИК озвучены данные по подсчету голосов на выборах Президента Беларуси. В выборах приняло участие более 90% избирателей — на выборы пришли 6 миллионов 430 тысяч человек. Действующего главу государства поддержало убедительное большинство. Как заявила Лидия Ермошина, инаугурация должна состояться до 19 февраля.

Лидия Ермошина:

Победу одержал Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. За него проголосовали 79.67%. Однако, это предварительные данные. На втором месте кандидат «Против всех» — 6.47%. У нас есть в Республике Беларусь такая графа, хотя нас, кстати, как-то критиковало ОБСЕ по этому поводу. Мы же наоборот считаем, что это демократичная норма, поскольку она позволяет всем избирателям принять участие в выборах, и отмена этой нормы приведет к тому, что избиратель будет «голосовать ногами», то есть, просто не приходить на избирательные участки, если его не устраивает выбор из представленных кандидатов.

На втором месте из кандидатов физических, а не гипотетических, господин Санников — 2.41%. если говорить о третьем месте, то это господа Романчук и Костусев, у них одинаковый уровень поддержки — чуть менее 2%. На четвертом месте господин Некляев, у него 1.77%. Последнее место, и я думаю, что это тоже не является удивительным для избирателей, — господин Усс с 0.48%.

Это еще не последние результаты — окончательные итоги будут подведены в течение 10 дней с учетом поступивших жалоб, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».