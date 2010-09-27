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ЦИК Беларуси озвучит имена претендентов, чьи инициативные группы зарегистрированы

27 сентября 2010 06:56
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Желание бороться за президентское кресло изъявили 19 человек. По избирательному Кодексу, решение ЦИК должен принять в течение пяти дней.

Центризбирком Беларуси сегодня может озвучить имена тех претендентов, чьи инициативные группы зарегистрированы. Таким образом, официально объявить имена претендентов на высший государственный пост. На выходных ЦИК проверил все документы, поданные на регистрацию.

Николай Лозовик, секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
– Изменения в законодательстве позволяют потенциальным кандидатам вносить еще какие-то коррективы до принятия решения о регистрации инициативной группы. Естественно, эти положения законодательства нами будут выполняться. Я думаю, к этому времени мы сможем рассмотреть заявления и тех, кто уже побывал Центральной комиссии, и тех, кто представит списки инициативных групп. В любом случае, пятидневный срок, который представляется законом для рассмотрения заявлений, нарушен не будет.

Тем временем, накануне завершилось выдвижение представителей в состав территориальных комиссий. Они должны быть сформированы до 29 сентября. Согласно законодательству, не менее одной трети мест в избирательных комиссиях должны занять представители политических партий и общественных объединений. А госслужащие, наоборот, должны составлять не более одной трети состава комиссий.

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