ЦИК Беларуси отклонил жалобу и утвердил окончательные результаты голосования

Центризбирком огласил окончательные данные результатов голосования на выборах Президента Республики Беларусь. Как оказалось, эти цифры не сильно отличаются от озвученной ранее статистики. Явка составила более 90%. За ходом голосования следили 39 тыс. внутренних и более тысячи зарубежных наблюдателей. Большинство из них дали положительную оценку процессу голосования. Победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:

Миссия наблюдателей от СНГ оценивает прошедшие выборы как соответствующие избирательному законодательству Республики Беларусь и общепризнанным демократическим нормам, полагает, что прошедшие выборы были свободными и открытыми и обеспечили свободное волеизъявление граждан



Сегодня же в Центризбиркоме рассматривали жалобу, поданную одним из экс-кандидатов в Президенты. Суть ее в том, чтобы признать выборы недействительными. Сам жалобщик на заседание не явился. К заявлению было приложено увесистые 600 страниц текста, 363 акта видео- и аудиозаписей. Впрочем, по мнению Центризбиркома, некоторые представленные данные не поддаются расшифровке. Трудно разобрать даже отдельную информацию на печатных листах. В остальных случаях неясно, на каком именно участке было нарушение и было ли вообще.

Надежда Киселева, Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:

Обжалует, что ящик для голосования оборудован ненадлежащим образом, сконструирован так, что позволяет проводить с ним различные манипуляции, которые могут способствовать фальсификации выборов. Данный наблюдатель в первый день досрочного голосования выхватил ящик у членов избирательной комиссии и сам строительным степлером скрепил основание ящика с его сторонами. Поэтому, почему он в дальнейшем обжаловал конструкцию ящика, непонятно.

На рассмотрение этих данных ушла львиная доля сегодняшнего заседания ЦИК. Центризбирком посчитал, что представленная информация более чем наполовину не соответствует действительности. А точных фактов и доказательств, свидетельствующих о том, что допущены нарушения, способные повлиять на общие итоги выборов — нет. Безусловно, некоторые ошибки налицо. Без них не обходятся ни одни выборы в мире. Назвать серьезными их нельзя. Например, это пребывание нескольких человек в кабинке для голосования — семьи просто не слушают членов участковых комиссий. Жалобу о том, чтобы признать президентские выборы незаконными в целом по всей стране Центризбирком не удовлетворил.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:

Это та общая макулатура, которой забросали Центральную комиссию, чтобы показать массовость народного протеста. Одни и те же лица, одни и те же проплаченные акты. Причем, многие из них составлены и отпечатаны на компьютере заочно, заранее, чтобы тут же передать избирательной комиссии. Поэтому у нас есть все правовые основания для того, чтобы отказать.

Кроме этого ЦИК не намерен ходатайствовать об изменении меры пресечения для некоторых экс-кандидатов в Президенты Беларуси участвовавших в массовых беспорядках поздно вечером 19 декабря. Была высказана сегодня и такая просьба.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:

Вот эти политиканы, которые планомерно в течение двух недель призывали народ на площадь, несмотря на выносимые им прокурорские предупреждения. Они прекрасно знали, что это незаконно. Они прекрасно знали, что если толпа достаточно велика, ею невозможно управлять. Как взрослые люди и будущие возможные президенты, они должны были это предвидеть последствия. Независимо от тех благих намерений, которые вели, наверное, этих людей, то, что произошло в нашей стране, не может быть прощено. Потому что обществу и конкретным людям грозила реальная опасность, и страна могла оказаться в обломках. Поэтому говорить о благих намерениях и превращать ЦИК в политиканский орган, который принимает обращения, да ещё и вмешивается в работу правоохранительных органов, — это, наверное, эффектно, но не соответствует нашему предназначению.

Подводя итоги выборов, в ЦИКе констатировали, что избирательная кампания в целом прошла спокойно и организованно. Во многом она была гораздо более либеральной, чем предыдущие выборы, благодаря принятым поправкам в избирательное законодательство. Кстати, в этом году оказалось гораздо значительно меньше жалоб от избирателей, которые не нашли своей фамилии в списках, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» . Многое предстоит вынести в качестве уроков на будущее и от поведения наблюдателей.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:

Мы каждый день выносим какие-то уроки. Наверное, главный урок — нам каким-то образом надо нормализовать поведение тех, кто находится на избирательных участках. Часть наблюдателей, как членов избирательных комиссий от оппозиционных партий, просто издевались над членами избирательных комиссий. Поэтому нам каким-то образом нужно четко прописывать кодекс поведения всех.