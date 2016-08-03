ЦИК Беларуси: кандидатами в депутаты нижней палаты парламента выдвинуто 630 человек

Новости Беларуси. Кандидатами в депутаты нижней палаты парламента выдвинуто 630 человек. Такую цифру 3 августа озвучили в Центризбиркоме. А это на 130 больше, чем четыре года назад.

Больше всего желающих занять депутатское кресло в Минске – 131 кандидат. По областям число варьируется от восьми до девяти десятков человек. Всего же в избиркомы поступило 765 комплектов документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Это в любом случае дает конкурс, это дает выбор для избирателя. И поэтому я испытываю оптимизм по поводу того, что избирательная кампания будет более живой, а, следовательно, и явка избирателей будет высокой.

Выборы в Палату Представителей пройдут 11 сентября. В этот же день в девять утра во Дворце Республики откроется информационный центр. Сюда будет стекаться самая оперативные сведения о ходе выборов, голосования и явке избирателей. Здесь же каждые два часа будут проходить видеоконференции с избирательными комиссиями, выступления политологов и иностранных наблюдателей.