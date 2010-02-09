Чтобы Тимошенко устранить отрыв от Януковича, нужно признать выборы недействительными на 5000 участках

Центризбирком Украины готовится объявить предварительные результаты второго тура президентских выборов. Не обработаны всего 0,02% бюллетеней. Но уже понятно, что существенно повлиять на итог они не смогут.

Отрыв Януковича от Тимошенко составляет почти 3,5%. Тем временем, глава правительства не признает результаты голосования. Вчера поздно вечером прошло закрытое заседание фракции Блока Юлии Тимошенко, после чего было распространено заявление, что она будет оспаривать результаты в суде.

За событиями следит наш специальный корреспондент. Наталья Копотева из Киева:

9 февраля Юлия Тимошенко и Виктор Янукович ушли, как бы, в политическое подполье. Никто из них так и не вышел к журналистам. Все «бои» вторника разворачивались в Верховной раде Украины на пленарном заседании. Потому что вчера, по итогам позднего фракционного заседания БЮТовцы пришли к выводу, что эти выборы сфальсифицированы, что их результаты нужно оспаривать.

Они заявили, что масштаб фальсификации настолько велик, что даже превышает разрыв Януковича от Тимошенко в 3,5%. Безусловно, сказали, что будут оспаривать все это в судах. Но в этих их заявлениях, было гораздо больше чего-то эмоционального, чем каких-то конкретных данных. В первую очередь о том, сколько жалоб, куда и где они подаются? А специалисты, тем временем, уже посчитали: чтобы Тимошенко устранить этот отрыв от Януковича, нужно сделать так, чтобы выборы были признаны недействительными на 5000 участках.

Сергей Соболев, народный депутат Украины (фракция «Блок Юлии Тимошенко»):

– Фракция «Блока Юлии Тимошенко» заявляет, мы защитим в суде, наши уважаемые граждане, ваше право на честные и прозрачные выборы. И еще, «Партия регионов» – не спешите делить места.

И вот, что добавил Сергей Соболев уже позже, в кулуарах.

Сергей Соболев:

– Мы ни в коем случае, ни на какие союзы, альянсы по созданию коалиции с «Партией регионов» не пойдем.

Впрочем, не исключил здесь судебного варианта развития событий и заместитель главы Центризбиркома. Андрей Магера заметил, что хотя сроки окончательного оглашения окончательных итогов выборов не сможет перенести никакой суд. В принципе, опротестовать сами результаты выборов, потенциально, может любой из кандидатов.

Андрей Магера, заместитель председателя Центризбиркома Украины:

– Местные суды рассматривают обращение в двухдневный срок со дня поступления такой жалобы. Высший административный суд Украины имеет больше времени. Но в любом случае, ВАСУ рассматривает жалобы на работу Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов. Пока что таких действий никем предпринято не было. Но если вас интересует моя точка зрения, в первую очередь, как юриста, то я убежден, что пока Высший административный суд Украины, в случае подачи такой жалобы, не установит судебное решение по ее сути, Верховная рада не вправе проводить торжественное заседание по приведению к присяге нового президента Украины.

У Андрея Магера спросили, почему были такие проблемы с получением Центризбиркомом последних электронных протоколов? На что он, фактически, откровенно признался в том, что и на местах, в комиссиях идут битвы между представителями Януковича и Тимошенко, за оформление этих протоколов. Так что легкой победы в Украине, наверное, не будет ни у кого.

В связи с этим, мы поинтересовались мнением известного украинского политолога – Вадима Карасева, на тему того, а есть ли вообще у Тимошенко шанс выиграть в суде? Он сказал, что никакого шанса у нее на это нет, потому, что все наблюдатели эти выборы признали. И вообще, украинские суды сейчас, фактически, поровну находятся в сферах влияния Януковича и Тимошенко.

Вадим Карасев, политолог (Украина):

– Это, в какой-то степени, процесс превращения электорального проигрыша в моральную победу, формирование новой мифологии, будущей политической мифологии Юлии Тимошенко для последующих политических битв на очередных парламентских выборах, президентских выборах, где будет разыгрываться история о том, что Юлия Тимошенко проиграла несправедливо.

10 февраля в 10 утра в верховной раде начнется заседание, на котором, возможно, станут известны новые факты и подробности.

Напоследок, интересное замечание. Традиционно по средам в Украине проходит заседание Кабинета министров, понятно, во главе с премьером Юлией Тимошенко. И сегодня стало известно, что в эту среду этого заседания не будет и оно перенесено на четверг.